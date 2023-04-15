مصر ترحب بتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

رحبت الحكومة المصرية، ببدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، في بيانها، "بما يمثله تبادل الأسرى من خطوة إيجابية وهامة، تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام".

وأكد البيان على "دعم مصر الكامل لأية جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق".

المصدر: RT