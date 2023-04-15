 
مباشر
عاجل
قائد الحرس الرئاسي بالجيش السوداني: الجيش مسيطر تماما على القيادة العامة

دبي تمنح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين

أخبار العالم

دبي تمنح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v4pd

أعلنت إمارة دبي في دولة الإمارات، منح الإقامة الذهبية ومكافأة مالية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم في دبي.

وبحسب وكالة "وام"، أصدر حمدان بن محمد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بتوجيهات محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين لمن أكملوا 20 عاما على رأس عملهم في دبي، إضافة إلى مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديرا لجهودهم ودورهم المجتمعي في التعريف بصحيح الدين، ولإسهامهم في الارتقاء بالقيم والأخلاق ونشر قيم التسامح التي تتسم بها دولة الإمارات"، متمنيا "سموه لهم جميعا التوفيق في رسالتهم السامية".

المصدر: وام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا