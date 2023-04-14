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بايدن يكلف الأجهزة العسكرية والاستخبارات بتشديد حماية المعلومات السرية

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بايدن يكلف الأجهزة العسكرية والاستخبارات بتشديد حماية المعلومات السرية
AP Patrick Semansky
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كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأجهزة العسكرية والاستخبارات باتخاذ إجراءات أشد لحماية المعلومات السرية وتفادي تكرار تسريب المعلومات.

وقال بايدن في بيان، نشره البيت الأبيض يوم الجمعة: "أقيّم عاليا أعمال الأجهزة الأمنية للتحقيق في تسريب الوثائق الحكومية السرية الأمريكية والتعامل معه".

وأضاف أنه وجه العسكريين وأجهزة الاستخبارات "باتخاذ خطوات لاحقة لحماية المعلومات السرية للحكومة الأمريكية والحد من انتشارها".

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وأشار إلى أن "فريقنا للأمن القومي ينسق أعماله مع حلفائنا وشركائنا بشكل وثيق".

ويأتي ذلك في أعقاب تسريب العديد من الوثائق السرية للبنتاغون، التي تضمنت معلومات حساسة عن القوات الأوكرانية والنزاع هناك.

وفي سياق التحقيقات، اعتقلت السلطات الأمريكية موظفا في الاستخبارات العسكرية، يشتبه بتسريب المعلومات السرية إلى الانترنت.

المصدر: نوفوستي

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