تيشيرا مطّلع على الوثائق السرية للغاية منذ عام 2021

تمكن جندي الحرس الوطني الجوي الأمريكي جاك دوغلاس تيشيرا، المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون، من الوصول إلى وثائق وزارة الدفاع الأمريكية المصنفة "سرية للغاية" منذ عام 2021.

ووفقا لطلب اعتقال نُشر اليوم الجمعة، في قاعدة بيانات محكمة مقاطعة ماساتشوستس، أظهرت المعلومات الجديدة لإمكانية وصول تيشيرا إلى الوثائق السرية.

ووفقا لطلب الاعتقال، بدأت تيشيرا في نشر وثائق سرية في غرفة دردشة على إحدى منصات الإنترنت في ديسمبر 2022.

ونظرا لمستوى الوصول، يمكن للمتهم الحصول على معلومات عن عدد من البرامج السرية. وليس من الواضح من طلب الاعتقال ما إذا كان هذا المستوى قد أتاح الحصول على جميع الوثائق التي ظهرت على الإنترنت.

وفي وقت سابق، أصدر سلاح الجو الأمريكي تقريرا حول تيشيرا البالغ من العمر 21 عاما، والذي انضم إلى الحرس الوطني في سبتمبر 2019.

وتساءلت وسائل الإعلام الأمريكية عما إذا كان بإمكان جندي شاب من الحرس الوطني الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوثائق السرية. واقترح عدد من وسائل الإعلام، مثل CNN، أن بعضها على الأقل ربما جاء من مسؤول رفيع المستوى.

وتم القبض على تيشيرا يوم الخميس، ومثل أمام المحكمة اليوم الجمعة ووجهت إليه تهم "استلام غير مصرح به وحيازة وثائق سرية".

المصدر: تاس