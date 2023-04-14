كوريا الجنوبية تسجل رقما قياسيا في عدد مرتكبي جرائم المخدرات في 2022

سجلت كوريا الجنوبية العام الماضي (2022) رقما قياسيا في عدد مرتكبي جرائم المخدرات.

وأفادت وكالة "يونهاب" بأنه على الرغم من أن عدد مرتكبي جرائم المخدرات سجل أعلى مستوى على الإطلاق العام الماضي، إلا أن عدد أفراد الشرطة المسؤولين عن التحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات ارتفع بمقدار 4 أشخاص فقط خلال عام.

وذكرت بيانات قدمتها وكالة الشرطة إلى النائب جونغ أو تايل، عضو حزب سلطة الشعب الحاكم وعضو لجنة الأمن والإدارة العامة البرلمانية، بلغ عدد أفراد الشرطة المسؤولين عن التحقيقات المتعلقة بجرائم المخدرات 366 شخصا هذا العام، حيث ارتفع العدد بمقدار عشرات كل عام منذ عام 2017 حيث بلغ 219 شخصا في عام 2017، و258 شخصا في عام 2018، و285 شخصا في عام 2019، و321 شخصا في عام 2020، و345 شخصا في عام 2021، و362 شخصا في عام 2022. لكن ارتفع العدد بمقدار 4 أشخاص فقط هذا العام بالمقارنة مع العام السابق.

كما زاد عدد مرتكبي جرائم المخدرات بنسبة 16.6% من 10626 شخصا في عام 2021 إلى 12387 شخصا في عام 2022، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، بالمقارنة مع 8107 أشخاص في عام 2018، ارتفع العدد بنسبة 52.8%.

المصدر: "يونهاب"