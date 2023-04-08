كوريا الجنوبية تسجل عجزا في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي في كوريا الجنوبية، عجزا في الحساب الجاري في شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي، مع استمرار تباطؤ الصادرات.

ووصل العجز في الحساب الجاري للبلاد إلى 520 مليون دولار أمريكي في شهر فبراير، وذلك بعدما سجلت البلاد عجزا قياسيا بلغ 4.21 مليار دولار في يناير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا (BOK).

ويأتي هذا التغيير بعد تسجيل البلاد لفائض قدره 5.87 مليار دولار في العام السابق.

وجاء العجز في شهر فبراير مع تدهور ميزان السلع بسبب تراجع الصادرات وزيادة الواردات.

وقد تراجعت الصادرات بنسبة 6.3% على أساس سنوي في فبراير بسبب ضعف الطلب على أشباه الموصلات، حيث انخفض بنسبة 41.5% على أساس التخليص الجمركي.

كما انخفضت الصادرات إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 24.3% و25% على التوالي خلال نفس الفترة، بينما ازدادت الواردات بنسبة 4.6% خلال نفس الفترة.

وأظهرت البيانات أن البلاد سجلت عجزا في حساب السلع بقيمة 1.3 مليار دولار في فبراير، وهو العجز الخامس على التوالي.

المصدر: "يونهاب"