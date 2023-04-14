الخارجية الأمريكية: سيكون لدى كييف جيش أكثر تقدما في أوروبا بعد تركيا

صرح ممثل مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية ديريك هوغان، بأن القوات الأوكرانية ستصبح أكثر عددا وتقدما في أوروبا "بعد تركيا"، وستلعب كييف دورا مهما في نظام الأمن الأوروبي.

قال مسؤول السياسة الخارجية الأمريكية، متحدثا عن الضمانات الأمنية التي يستعد الغرب لتقديمها لكييف: "التزامنا تجاه أوكرانيا طويل الأجل، ونحن ندرك ونرحب بالدور الذي ستلعبه أوكرانيا في نظام الأمن الأوروبي على المدى الطويل".

وتابع السياسي الأمريكي: "بعد تركيا.. من المرجح أن تمتلك أوكرانيا أكبر القوات العسكرية وأكثرها تطورا وتقدما في أوروبا، نريد ضمان قابلية التشغيل البيني لأوكرانيا مع الحلفاء والشركاء، لذلك نحن مهتمون بشراكة طويلة الأمد مع كييف وسنعمل في هذا الاتجاه".

ولم يكن هوغان "يريد التحدث بالتفصيل" عن الخطط في هذا المجال، لكنه أكد أن "هذه القضية تجري متابعتها بنشاط في الوقت الحالي".

وأضاف: "نحتاج أولا لمساعدة أوكرانيا على تحقيق أهدافها في الهجوم المضاد القادم، ثم المساعدة في السيطرة على الأراضي، وفهم الوضع فيما يتعلق بالمزيد من ترميم واستعادة الاقتصاد الأوكراني بشكل أكبر".

المصدر: تاس