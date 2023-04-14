الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدعم اقتراح ماسك بعقوبة السجن مدى الحياة لمن يغير جنس القاصرين

أيد نائب رئيس قسم العلاقات العامة في بطريركية موسكو، فاختانغ كيبشيدزه، اقتراح رجل الأعمال إيلون ماسك بالسجن مدى الحياة لأولئك الذين يغيرون جنس الأطفال دون السن القانونية.

كتب كيبشيدزه في قناته على "تيليغرام": "إنه لمن دواعي السرور أن الأشخاص الذين يفهمون التقدم التقني والتقنيات العالية يبدون احتراما للقيم التقليدية. ولا شك في عقوبة السجن مدى الحياة ستكون الحكم المناسب تماما لتشويه الأطفال بحجة تصحيح الجنس، ليس فقط للآباء المجانين، ولكن لجميع الشركاء المحتملين".

وفي وقت سابق، دعا مالك موقع"تويتر"، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إلى عقوبة السجن مدى الحياة للآباء والأطباء الذين يجرون جراحة تغيير الجنس للأطفال دون السن القانونية.

وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر": "أي والد أو طبيب يقدم على تغيير جنس طفل قبل البلوغ يجب أن يقبع في السجن مدى الحياة".

المصدر: نوفوستي