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ماسك يطالب بالسجن المؤبد لمن يغير جنس الأطفال القصر

أخبار العالم

ماسك يطالب بالسجن المؤبد لمن يغير جنس الأطفال القصر
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دعا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مالك "تويتر" إلى تنفيذ عقوبة السجن مدى الحياة للآباء والأطباء الذين يجرون جراحة تغيير الجنس للأطفال دون السن القانونية.

وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر": "أي والد أو طبيب يقدم على تغيير جنس طفل قبل البلوغ يجب أن يدخل السجن مدى الحياة".

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ويأتي تعليقه تأييدا  لقرار ولاية فلوريد، حيث أقر مجلس الشيوخ في فلوريدا حظر جراحة تغيير الجنس للقصر.

المصدر: RT

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