سوناك: 100% من النساء ليس لديهن عضو ذكري

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يعتقد أن 100% من النساء ليس لديهن عضو ذكري، وذلك بعد أن قال زعيم حزب العمال السير كير ستارمر، إن واحدة من كل ألف امرأة لديها عضو ذكري.

وفي مقابلة مع موقع Conservative Home الذي يدعم حزب المحافظين، وردا على سؤال حول ما إذا كانت 100% من النساء ليس لديهن عضو ذكري، قال سوناك: "نعم ، بالطبع"، مضيفا: "يجب أن نتحلى دائما بالتعاطف والتفاهم والتسامح مع أولئك الذين يفكرون في تغيير جنسهم. لكن عندما يتعلق الأمر بقضايا حماية حقوق المرأة، أعتقد أن مسألة الجنس البيولوجي مهمة بشكل أساسي عندما نفكر في هذه الأسئلة".

وكان ستارمر سئل من قبل صحيفة "صنداي تايمز" عما إذا كان يمكن للمرأة أن يكون لها أعضاء تناسلية ذكورية، فأجاب قائلا: "بالنسبة لـ99.9 في المائة من النساء، إنها بيولوجية بالكامل... وبالطبع، ليس لديهن عضو ذكري".

ويأمل سوناك في استغلال انقسام حزب العمال حول حقوق المتحولين جنسيا في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة، والمتوقعة العام المقبل. وهو يمضي قدما في التعهد الذي قطعه خلال انتخابات قيادة حزب المحافظين العام الماضي لإصلاح التعريف القانوني للجنس.

المصدر: "الإندبندنت"