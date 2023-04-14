وزير الدفاع الصيني في زيارة رسمية إلى موسكو من 16 إلى 19 أبريل الجاري

أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع لي شانغفو، سيصل إلى موسكو يوم الأحد المقبل في زيارة رسمية تستمر حتى 19 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كافي، اليوم الجمعة، إنه "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيقوم لي شانفو بزيارة رسمية لروسيا في الفترة من 16 إلى 19 أبريل".

ووفقا للمتحدث سيجري وزير الدفاع الصيني محادثات مع قادة عسكريين روس ويزور الأكاديميات العسكرية الروسية.

وتسلم لي شانغفو البالغ من العمر 65 عاما، في 12 مارس الماضي، منصب وزير الدفاع، خلفا للعقيد الجنرال وي فنغي، الذي كان على رأس الوزارة منذ عام 2018.

هذا وقد أكدت وزارة الدفاع الصينية نهاية الشهر الماضي، جاهزية جيشها للتعاون مع الجيش الروسي لتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي بينهما وتنفيذ مبادرات أمنية عالمية.

المصدر: وكالات