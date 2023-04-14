السلطات الكازاخية تعيد طفلة 7 سنوات من سوريا (فيديو)

أفاد مكتب لجنة الأمن القومي في كازاخستان بأن السلطات تمكنت من إعادة طفلة 7 سنوات، ابنة مقاتل كازاخستاني سابق، من سوريا، في ظل عملية إنسانية استمرت ستة أشهر.

وبحسب وسائل إعلام كازاخية، "أعيدت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، ابنة مقاتل كازاخستاني سابق، من سوريا إلى كازاخستان. في 11 مارس 2023، وتم الإبلاغ اليوم 14 أبريل من قبل الخدمة الصحفية للجنة الأمن القومي لكازاخستان".

وبحسب الوكالة، فقد استمرت العملية الإنسانية لإعادتها لأكثر من ستة أشهر.

وبحسب بيان لجنة الأمن القومي: "الطفلة حاليا في مركز دعم الأطفال في أستانا، الحالة النفسية مقبولة. وتخضع الفتاة حاليا لفحص طبي، والعمل جار على تكييفها وتأهيلها".

وتمت الإشارة إلى أنه سيتم تسليم الفتاة في المستقبل القريب إلى أوصياء من الأقارب.

وذكرت السلطات أنه منذ عام 2019، تم إعادة 518 طفلا قاصرا، بينهم 34 يتيما، من المناطق "التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية".

المصدر: وسائل إعلام كازاخية