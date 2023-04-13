"واشنطن بوست" عن وثائق البنتاغون: الصين اختبرت صاروخا فرط صوتي جديدا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثائق البنتاغون المسربة، بأن الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن اختبار الصين لصاروخ فرط صوتي جديد.

وحسب الصحيفة، فإن مديرية الاستخبارات لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية أعدت تقريرا في 28 فبراير الماضي، جاء فيه أن الجيش الصيني أجرى قبل أيام من ذلك اختبارا ناجحا لصاروخ DF-27 فرط الصوتي متوسط المدى.

ونقلت الصحيفة عن التقرير السري أن الصاروخ المذكور "مخصص لزيادة قدرات الصين على تهديد المواقع خارج سلسلة الجزر الثانية (من اليابان إلى بابوا غينيا الجديدة)، وإن الصاروخ قادر على الأرجح على تجاوز نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي".

وأشار التقرير إلى أن الصاروخ يتميز بتقنية "الانزلاق فرط الصوتي"، ما يعني أنه قادر على المناورة واجتياز نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، ويعتبر "قاتل حاملات الطائرات أكثر فاعلية" من النماذج السابقة.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن البنتاغون لم يؤكد صحة التقرير.

المصدر: تاس