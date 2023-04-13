الأمم المتحدة تنفي اتخاذ غوتيريش موقفا مرنا من روسيا

رفض ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المزاعم حول أن الأمين العام يتخذ "موقفا مرنا" من روسيا.

وقال دوجاريك، تعليقا على التقارير عن الوثائق الأمريكية المسربة، التي اتهمت غوتيريش باتخاذ "موقف مرن" من روسيا، إن "الأمين العام لا يبدي المرونة تجاه أي بلد".

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وأَضاف دوجاريك أن غوتيريش "يتحدث بنفس الطريقة عندما يكون في موسكو وكييف ونيويورك"، مشيرا إلى أن "جهوده تهدف إلى تخفيف عواقب الحرب عن الفقراء ويبذل كل ما في وسعه من أجل خفض أسعار المواد الغذائية".

وكانت قناة "بي بي سي" البريطانية قد أفادت نقلا عن وثائق البنتاغون المسربة، بأن غوتيريش كان مستعدا "لتقديم التنازلات" لروسيا من أجل الحفاظ على صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي