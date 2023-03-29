غوتيريش مستعد للقاء لافروف في أبريل المقبل

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، استعداد الأخير للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في نيويورك في أبريل المقبل.

وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي في أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.

وردا على سؤال عما إذا كان غوتيريش يخطط للقاء لافروف، قال دوجاريك: "إذا جاء (لافروف) إلى نيويورك، وتلقيا طلبا روسيّا بذلك، فبالطبع سيجتمع الأمين العام معه".

وأضاف أن "الأمين العام سيواصل اللقاءات مع كافة الأطراف في إطار عمله".

المصدر: نوفوستي