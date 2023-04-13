مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق: نحن بحاجة للاستعداد للحرب مع إيران دون مساعدة أمريكية

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق يعقوب عميدرور، إن الحرب مع إيران تزداد احتمالية وإن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد للهجوم دون مساعدة الولايات المتحدة.

وقال عميدرور، وهو جنرال سابق متشدد شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بين 2011 و2013: "نحن بحاجة للاستعداد للحرب. من المحتمل أننا سنصل إلى نقطة يتعين علينا فيها مهاجمة إيران حتى بدون مساعدة أمريكية".

ورأى أن "إيران أصبحت أكثر ثقة في نفسها. تمكنت من توقيع عدد من الاتفاقيات مع الدول العربية، والعالم بدأ يبدو مختلفا"، في إشارة إلى الاتفاقات الأخيرة للإمارات والسعودية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

واعتبر أنه "مع كل ذلك، فإن فرص التدهور الأمني أكبر"، مضيفا: "أمريكا ليست نفس أمريكا من حيث وجودها والإيرانيون يرون ذلك. الولايات المتحدة لديها مشاكل أكبر بكثير من مشاكل الشرق الأوسط. كما أن العالم ينظر إلى إسرائيل بشكل مختلف".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"