الجيش الإسرائيلي يوقف رجلا عبر الحدود مع لبنان

ألقى الجيش الإسرائيلي القبض على رجل أعزل عبر من لبنان بالقرب من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان صباح اليوم الخميس.

وقال الجيش في بيان إن "قوات الدفاع الإسرائيلية ألقت القبض على المشتبه به بعد مراقبته أثناء عبوره الحدود"، مؤكدا أنه "لم يتم العثور على أسلحة مع المشتبه به وتم تسليمه إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستجوابه".

وقال مصدر عسكري إن "المشتبه به عبر الحدود عن طريق التسلق على طول واجهة الجرف بالقرب من رأس الناقورة، ولم يسبح عبر البحر كما أشارت بعض التقارير الإعلامية".

وذكرت معلومات أن "المشتبه به نازح سوري يعيش في لبنان، ودخل إسرائيل على أمل العثور على عمل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"