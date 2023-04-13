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اندلاع النيران في مقر لويس فيتون بباريس بعد اقتحامه من قبل عشرات المحتجين (فيديو)

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اندلعت النيران في مقر لويس فيتون بالعاصمة الفرنسية باريس بعد اقتحامه من طرف عشرات المحتجين، باعتباره "رمزا للرأسمالية".

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الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تجتاح فرنسا مجددا
الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تجتاح فرنسا مجددا

وينطلق اليوم الخميس في فرنسا التحرك الـ 12 للنقابات العمالية ضد قانون التقاعد حيث يخرج المحتجون بحدود الساعة 14:00 بتوقيت باريس للتظاهر.

وترافق هذه الاحتجاجات الجماهيرية إضرابات في قطاعات النقال والطاقة وغيرها.

وأفادت قناة "BFM" بأن المتظاهرين في وسط باريس قد أغلقوا بالقمامة ممرا يقود إلى مبنى المجلس الدستوري الفرنسي الذي من المقرر أن يتخذ غدا الجمعة قرارا بشأن شرعية إصلاح نظام التقاعد.

المصدر: bfmtv

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