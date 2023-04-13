ترامب يصل مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه وصل إلى مانهاتن للإدلاء بإفادة أمام المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.

وقال ترامب في منشور على "تروث سوشال": "سأتمكن أخيرا من إظهار طبيعة الشركة العظيمة الرابحة القيمة التي بنيتها. في الحقيقة، بها بعض أعظم الأصول العقارية في أي مكان في العالم".

ورفعت جيمس دعوى مدنية في محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن في سبتمبر ضد ترامب وأبنائه الثلاثة البالغين، تتهمهم فيها بالتحايل من خلال التلاعب بقيمة ممتلكات عقارية، للحصول على قروض ميسرة ومزايا ضريبية. ورفع ترامب دعوى أيضا على جيمس بعدما تقدمت بتلك الدعوى.

وفي مارس، طلب ترامب من المحكمة تأجيل الموعد النهائي للدعوى ستة أشهر، وقال إن تلك الفترة ستتيح الوقت الضروري لمراجعة الكميات "الهائلة" من المواد، بما يشمل ملايين الصفحات من الوثائق والاستماع لعشرات الشهود.

والأسبوع الماضي، دفع ترامب ببراءته من كل التهم الجنائية الموجهة إليه، وذلك بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك، حيث وجه إليه رسميا الاتهام بتزوير مستندات حسابية.

وأعلن المدعي العام في نيويورك، الثلاثاء الماضي، أن محكمة مانهاتن الجنائية وجهت إلى ترامب 34 تهمة لأنه "رتب سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية".

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجه إليه اتهام جنائي، قد يواجه محاكمة قضائية يمكن أن تبدأ في يناير 2024، وهو ما سيبذل كل جهده لتجنبه.

المصدر: "رويترز"