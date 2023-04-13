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سكاي نيوز: بريطانيا تمنح أوكرانيا قروضا إضافية بقيمة 500 مليون دولار

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سكاي نيوز: بريطانيا تمنح أوكرانيا قروضا إضافية بقيمة 500 مليون دولار
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الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (صورة أرشيفية)
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أفاد بيان صادر عن وزارة الخزانة البريطانية بأن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم قروض إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلاد.

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جاء ذلك وفق ما نقلته "سكاي نيوز"، حيث تابع البيان: "المملكة المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ 500 مليون دولار أخرى في شكل قروض مضمونة، وبذلك يصل إجمالي القروض المقدمة لأوكرانيا هذا العام إلى مليار دولار، والمبلغ الإجمالي الذي تعهدت به المملكة لدعم أوكرانيا هو 6.5 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 8 مليار دولار)".

وتجدر الإشارة إلى أن الأموال ستوجه إلى الاحتياجات الاقتصادية لأوكرانيا مثل صيانة المستشفيات والمدارس، فضلا عن دعم المواطنين المحتاجين.

المصدر: نوفوستي

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