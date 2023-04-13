لابيد للقادة اليهود الأمريكيين: لا تتخلوا عن إسرائيل بسبب الحكومة الحالية

حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد زعماء الجالية اليهودية الأمريكية على الحفاظ على علاقات قوية مع إسرائيل على الرغم من الخلافات مع الحكومة المتشددة الحالية.

وفي اجتماع مع قادة الجالية اليهودية استضافته الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، حث لابيد المشاركين على "عدم التخلي عن العلاقة مع إسرائيل فقط بسبب الحكومة الحالية"، مشددا على أنه "بينما تأتي الحكومات وتذهب، فإن دولة إسرائيل موجودة لتبقى، والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة أكثر أهمية واستراتيجية من أي وقت مضى".

وأفاد مكتب لابيد بأنه اجتمع مع النائبين الديمقراطيين جيرولد نادلر وريتشي توريس، وقد أكد أن "المعارضة في إسرائيل قوية وستعمل على ضمان بقاء إسرائيل ديمقراطية قوية وحيوية رغم التحديات التي نواجهها".

بدوره، قال نادلر إن الاثنين "أكدا على أهمية الحفاظ على علاقة قوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وحماية القيم الديمقراطية التي يجب أن تظل في قلب تلك العلاقة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"