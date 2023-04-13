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"عديم الاحترام".. بايدن يدفع سوناك لدى وصوله إلى بلفاست (فيديو)

أخبار العالم

AFP
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تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر "تويتر" تصرف بايدن بـ "عديم الاحترام".

وفي مشاهد مصورة التقطتها عدسات المصورين، يظهر بايدن وهو ينزل من على متن الطائرة، إلى مطار بلفاست في زيارة تستمر لـ4 أيام. لكن لدى وصوله إلى المدرج حيث كان في استقباله سوناك، قام الرئيس الأمريكي بدفع رئيس الوزراء البريطاني وألقى التحية على أحد رجال الأمن.

وقد ظهر سوناك مرتبكا بشأن المكان الذي من المفترض أن يكون فيه.

وقد علق مغردون على هذا المشهد، وكتب أحدهم: "تصرف محرج ... لكن متوقع".

وقال آخر: "عديم الاحترام".

ووصفت مغردة بايدن بـ"المغفل".

المصدر: RT

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