"عديم الاحترام".. بايدن يدفع سوناك لدى وصوله إلى بلفاست (فيديو)

تعرض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للحظة محرجة، لدى استقباله الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار بلفاست، وقد وصف مغردون عبر "تويتر" تصرف بايدن بـ "عديم الاحترام".

وفي مشاهد مصورة التقطتها عدسات المصورين، يظهر بايدن وهو ينزل من على متن الطائرة، إلى مطار بلفاست في زيارة تستمر لـ4 أيام. لكن لدى وصوله إلى المدرج حيث كان في استقباله سوناك، قام الرئيس الأمريكي بدفع رئيس الوزراء البريطاني وألقى التحية على أحد رجال الأمن.

وقد ظهر سوناك مرتبكا بشأن المكان الذي من المفترض أن يكون فيه.

Arriving in Belfast, the Biden did not recognize the Prime Minister of Great Britain and pushed the "boy" away to salute the gray-haired military man. pic.twitter.com/OA2AzJCt3a — Spriter (@Spriter99880) April 12, 2023

وقد علق مغردون على هذا المشهد، وكتب أحدهم: "تصرف محرج ... لكن متوقع".

Embarrassing… but Expected. — Angelo (@AngeloOutTheBox) April 12, 2023

Joe Biden doesn’t recognize the little brown guy (Prime Minister of UK) and pushes him away to salute the old white guy. The look on the face of @RishiSunak is priceless 🤣 pic.twitter.com/kSfuzpaz1s — Kim Dotcom (@KimDotcom) April 12, 2023

وقال آخر: "عديم الاحترام".

How disrespectful! — 雲毅哲 (@yunyizhe) April 13, 2023

ووصفت مغردة بايدن بـ"المغفل".

Tr. "What an unprecedented joke here, it is not known who is the bigger jerk" — Karen ⚾️ 🇺🇸 Multipolar World Order! (@KarenWontComply) April 13, 2023

المصدر: RT