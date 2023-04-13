سيئول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر الشرقي

أفادت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن الجيش الكوري الجنوبي يجري تحليلا عن معرفة نوع الصاروخ ومدى المسافة التي قطعها وغيرها من المعلومات.

وحسب "يونهاب"، فقد جاء اطلاق الصاروخ اليوم بعد أن أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "أهمية توسيع القدرة الردعية للحد من اندلاع الحرب بصورة أكثر هجومية وتشغيلها بصورة فعالة " في اجتماع اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 11 من أبريل.

وذكرت "يونهاب" أنه في الاجتماع، تم رصد صورة كيم وهو يبدو أنه يشير بأصبعه الى قاعدة القوات الأمريكية في بيونغتيك جنوب سيئول وهو واقف بجانب خارطة للعمليات العسكرية بها أهداف رئيسية في كوريا الجنوبية .

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ الباليستي اليوم بعد 17 يوما من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قالت إنه تفجر على ارتفاع 500 مترا في الجو.

المصدر: "يونهاب"