البنك الدولي يعلن رصد 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا

أعلن البنك الدولي رصد مساعدة مالية قدرها 200 مليون دولار لإصلاح البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء بين مسؤولين أوكرانيين وقادة الهيئة المالية بواشنطن.

وزعم البنك الدولي في بيان أن "روسيا دمرت أكثر من 50% من البنى التحتية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا في هجمات شنتها خلال أشهر الخريف والشتاء"، لافتا إلى أن الشرق الأوكراني تضرر بشكل كبير".

وتمت الإشارة إلى أن الأموال سيوفرها "الصندوق الائتماني للإغاثة والنهوض وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا"، مع السعي للتوصل إلى تمويل إضافي بـ300 مليون دولار من شركاء "مع توسيع نطاق المشروع"، حيث سيستهدف المشروع الإصلاحات الطارئة للبنى التحتية للكهرباء والتدفئة.

وفي حديثها، لفتت المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي إلى "خسائر بـ11 مليار دولار لحقت بالبنى التحتية لمنشآت الطاقة خلال العام الماضي"، معتبرة أن "القطاع يعد من أكثر القطاعات التي تحتاج فيها أوكرانيا إلى دعم عاجل".

ورصد البنك الدولي لأوكرانيا أكثر من 23 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير من العام الماضي، صرف منها إلى الآن 20 مليارا.

ويوم الأربعاء، عقد في واشنطن اجتماع للداعمين الرئيسيين لأوكرانيا في مقر صندوق النقد الدولي بحضور رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال شارك فيه عبر الإنترنت الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدد من شركاء البلاد.

وأعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق أنه توصل في 21 مارس الى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن خطة مساعدة بقيمة 15.6 مليار دولار مدتها أربعة أعوام، علما بأنها لا تزال تتطلب مصادقة مجلس ادارة الصندوق.

المصدر: "فرانس برس"