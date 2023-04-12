قال لاري جونسون المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية، إن تسريب وثائق البنتاغون السرية يظهر أن الولايات المتحدة والناتو، قاما بترتيب المأساة في أوكرانيا.

وأضاف: "تشهد أوكرانيا، مذبحة نظمتها الولايات المتحدة والناتو. طبعا كان الأمر سيبدو مختلفا لو أن قوات مدربة ومجهزة بالأسلحة المناسبة قاتلت هناك، لكن سلطات أوكرانيا ترسل إلى الجبهة الأغرار الذين يتم تجميعهم من الشوارع بعد تدريبهم مدة أسبوع على عجل وبدون توفير السلاح والعتاد اللازم لهم".

وتابع جونسون أنه بعد "تسريب" الوثائق السرية مؤخرا، أصبح من الواضح أن كبار المسؤولين يكذبون بشأن ما يحدث بالفعل في تلك الدولة.

إقرأ المزيد

في وقت سابق قال جونسون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتبر مشكلة كبيرة للبلاد ولسياستها الخارجية.

ووصف الخبير، تحالف موسكو - بكين بالفريد من نوعه بسبب التكامل الناجح: جمهورية الصين الشعبية هي أكبر قوة صناعية، بينما تهيمن روسيا على توريد الخامات المختلفة والمعادن الأرضية النادرة.

المصدر: نوفوستي