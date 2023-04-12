محكمة الاستئناف في باريس ترفض دعاوى تشهير مغربية على خلفية برنامج "بيغاسوس"

أكدت محكمة الاستئناف بالعاصمة باريس رفض دعاوى التشهير التي رفعها المغرب ضد منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية زعمت استخدام الرباط برنامج "بيغاسوس" للتجسس.

وأصدرت محكمة الجنايات في باريس في المرحلة الابتدائية، 10 أحكام تعلن عدم قبول الدعاوى المباشرة ضد "لوموند"، و"راديو فرانس"، و"فرانس ميديا موند"، و"ميديابار"، و"لومانيتيه"، و"فوربيدن ستوريز"، ومنظمة العفو الدولية.

وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام العشرة.

وتستند القرارات إلى مادة في القانون الفرنسي لعام 1881 بشأن حرية الصحافة، "لا تسمح لدولة ببدء محاكمة بتهمة التشهير"، لكونها ليست "جهة خاصة".

وفي بيان، قال محامي المملكة المغربية أوليفييه باراتيللي إن المغرب "يدرس إمكانية الاستئناف لتأكيد حقه في التحرك ضد الاتهامات المشينة التي وجهتها بعض المؤسسات الصحافية التي أكدت من دون أي إثبات أو دليل بديهي، أنه يستخدم برنامج بيغاسوس".

ةكان قد اتهم المغرب في صيف 2021 باستخدام برمجية "بيغاسوس" التي طوّرتها شركة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية بعد إجراء مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية تحقيقًا بناءً على بيانات حصلت عليها منظمة "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية، حيثقال التحقيق إن نحو 50 ألف شخص حول العالم (نساء وسياسيون وصحافيون ونشطاء حقوقيون وغيرهم) تعرضوا للتجسس من بعض الحكومات ومن بينها الحكومة المغربية.

وقرر المغرب رفع دعاوى قضائية عدة في فرنسا وإسبانيا وألمانيا، متحدثا عن "مزاعم كاذبة ولا أساس لها".

جدير بالذكر أن برنامج "بيغاسوس" يسمح بمجرد تثبيته في الهاتف المحمول، بالتجسس على مستخدم الجهاز أو الوصول إلى رسائله أو بياناته أو التحكم بالجهاز عن بُعد بغرض التقاط أصوات أو صور.

المصدر: "فرانس برس"