"فرونتكس": ارتفاع وتيرة الهجرة عبر المتوسط لأربعة أضعافها

أكدت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس"، أن حركة الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط ارتفعت لأربعة أضعافها.

وأشارت أنه وصل ما يقرب من 28 ألفا من المهاجرين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت "فرونتكس" بأن في شهرمارس وحده، زاد عدد المهاجرين تسع مرات مقارنة بالعام الماضي ، حيث وصل إلى 13000.

وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل 54000 حالة عبور غير نظامي على حدود الاتحاد الأوروبي ، بزيادة بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مع تسجيل 22500 وافد غير نظامي في شهر مارس وحده.

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المصدر: وكالات