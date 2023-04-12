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بوتين: روسيا تصدّرت العالم بإطلاق 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح

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بوتين: روسيا تصدّرت العالم بإطلاق 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح
ria.ru
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أشاد الرئيس فلاديمير بوتين، بالنجاحات التي يحققها قطاع الفضاء والصناعات الفضائية الروسي، وإطلاقه 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح في أربع سنوات، محطما بذلك أفضل رقم في التاريخ.

وقال بوتين: "من دواعي السرور أن صناعة الفضاء الروسية تواصل تطورها، وللمرة الأولى في التاريخ استطاعت روسيا إطلاق 100 صاروخ ورحلة فضائية بنجاح" في غضون سنوات، متصدرة العالم بذلك.

وأضاف أنه من الضروري المضي قدما والعمل بثقة في حقل الفضاء الروسي، وتابع: "غزاة الفضاء الروس اليوم مثال يحتذى في تعزيز استقلال روسيا التكنولوجي، وعلينا بالتأكيد أن نواصل العمل، وتحقيق النجاحات التاريخية المشرقة التي تشرّفنا جميعا".

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المصدر: RT

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