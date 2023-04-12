صربيا ننفي إمداد كييف بالأسلحة

نفى وزير الخارجية الصربي، إيفيك داتشيتش، الأنباء عن بيع بلغراد أسلحة لكييف، مشددا على التزام صربيا الحياد في نزاع أوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيانها: "ننفي صحة التقارير التي تشير إلى تصدير صربيا أسلحة ومعدات عسكرية الى أوكرانيا، وننفي صحة ما نشرته "رويترز" وتناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عنها بهذا الصدد".

وجدد الوزير التأكيد على امتثال بلغراد للإجراءات القانونية المحلية والدولية، ورفضها تزويد أي طرف من أطراف النزاع بالأسلحة، إذا كان النزاع يهدد السلم والأمن الوطني.

"وأشار إلى أن جمهورية صربيا تلتزم بسياسة الحياد العسكري وقرارات مجلس الأمن الصادرة في فبراير 2022".

وفي وقت سابق، قالت "رويترز" استنادا "لوثائق مسربة من البنتاغون"، أن "السلطات الصربية نقلت أو مستعدة لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي