الجيش الإيراني: جاهزون لمواجهة أي تهديد

أكد الأدميرال حبيب الله سياري، نائب رئيس الشؤون التنسيقية للقائد العام للجيش الإيراني، أن الجيش جاهز لمواجهة أي تهديد.

وقال الأدميرال حبيب الله سياري: "إن جيش جمهورية إيران الإسلامية هو جيش منبثق من هذا الشعب ومن دواعي الفخر أن الشعب الكريم وأبناء وطننا الأعزاء يقدمون دائما الدعم اللازم لجنودهم في الجيش".

وأضاف الأدميرال سياري: "وفقا للدستور، أوكلت 3 مهام رئيسية الي جيش جمهورية إيران الإسلامية المتمثلة في الحفاظ على وحدة الأراضي، والحفاظ على الاستقلال، والحفاظ على النظام المقدس لجمهورية إيران الإسلامية"، متابعا: "ما يهمنا اليوم أن كل أقسام القوات القوات المسلحة يدا واحدة في تحقيق هذه المهمة".

وأردف: "الاستعراض العسكري للجيش في 18 أبريل من العام الجاري سيقام في طهران والمحافظات الاخري علي غرار السنوات السابقة..جيش الجمهورية الإسلامية على أتم الاستعداد للوقوف ضد أي تهديد".

المصدر: "إرنا"