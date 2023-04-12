قال الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وأتباعه اختلسوا مبلغ 400 مليون دولار، تم تحويلها إلى كييف لشراء وقود الديزل.

وكتب هيرش في مقالة نشرها على صفحته في منصة Substack، "اختلس الرئيس الأوكراني والعديد من حاشيته ملايين الدولارات التي لا حصر لها، والتي كانت مخصصة لدفع ثمن وقود الديزل، ووفقا لأحد تقديرات محللي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بلغ حجم الأموال المختلسة العام الماضي 400 مليون دولار على الأقل من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأشار هيرش إلى أن العديد من الإدارات الحكومية في كييف "تنافست" على إنشاء شركات وهمية لإبرام عقود مع تجار الأسلحة من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، لتصدير الأسلحة والذخائر، وجميعهم قدموا الرشاوى لهذا الغرض.

ونوه هيرش، نقلا عن خبير أمريكي في التجارة الدولية، بأن مقرات العديد من هذه الشركات تقع في بولندا وجمهورية التشيك وإسرائيل.

وأضاف هيرش أن القيادة العسكرية الأمريكية تعد مسودة اتفاقية لإنهاء النزاع في أوكرانيا، والتي ستعرضها على روسيا "في حال هزيمتها".

المصدر: تاس + gazeta.ru