زاخاروفا: لم نتلق من كييف أية مقترحات لهدنة بمناسبة عيد الفصح

أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو لم تتلق أية مقترحات من كييف لعقد هدنة بمناسبة عيد الفصح، ومن غير المرجح أن تكون هناك أي مقترحات.

وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، "لم تتقدم أوكرانيا بأية مقترحات رسمية للسلطات الروسية، لعقد هدنة بمناسبة عيد الفصح، وبالنظر إلى الموقف المتشدد الذي أظهره نظام كييف لمواصلة الأعمال العدائية، من غير المرجح أن تفعل".

وأشارت زاخاروفا إلى أن التجارب أظهرت أن انتظار نظام كييف لإظهار الرحمة المسيحية، أمر لا جدوى منه.

المصدر: نوفوستي