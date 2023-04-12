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الخارجية الروسية: واشنطن لم تمنح لافروف بعد تأشيرة دخول

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الخارجية الروسية: واشنطن لم تمنح لافروف بعد تأشيرة دخول
Sputnik
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أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة لم تصدر بعد تأشيرات دخول لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد الروسي للمشاركة في عمل مجلس الأمن الدولي.

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وقال ريابكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد منحت لافروف تأشيرة: "حتى الآن لم يتم إصدار ولو تأشيرة واحدة".

وفي تعليقه على ذلك، طالب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الولايات المتحدة بتحمل التزاماتها الدولية، وقال في تصريح للصحفيين: "على الجانب الأمريكي التزامات باعتبارها دولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة. ويجب على أمريكا الوفاء بهذه الالتزامات".

وتترأس روسيا مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، ومن المنتظر أن يشارك لافروف في عدد من اجتماعات مجلس الأمن خلال هذه الفترة.

المصدر: "نوفوستي"

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