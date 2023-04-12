الخارجية الإيرانية: وفد إيراني وصل إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن وصول وفد ايراني إلى الرياض تمهيدا لإعادة فتح السفارة بالعاصمة الرياض والقنصلية في جدة.

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وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الوفد مكون من مجموعتين إحداها تتوجه للرياض لتفقد السفارة الإيرانية والأخرى إلى جدة من أجل الإجراءات اللازمة لإعادة فتح القنصلية الإيرانية وممثلية إيران لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد كنعاني أن بلاده تسعى لإعادة فتح ممثلياتها قبل موسم الحج.

من الجدير ذكره أن الوفد السعودي الذي يتواجد في إيران منذ يوم السبت سيتوجه غدا إلى مدينة مشهد.

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

المصدر: RT