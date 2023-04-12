طالبان ترد على الأمم المتحدة: حظر عمل النساء شأن داخلي أفغاني

أكدت حكومة طالبان في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أنها لا تريد خلق عقبات أمام عمل الأمم المتحدة في البلاد، لكنها شددت في المقابل على أن حظر عمل النساء شأن داخلي أفغاني.

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يأتي ذلك، بعدما دانت الأمم المتحدة قرار الحركة بمنع النساء الأفغانيات من العمل مع بعثاتها في أفغانستان، واصفة هذا القرار بـ "غير المقبول".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في بيان الثلاثاء، إنه "من خلال هذا الحظر تسعى قيادات طالبان وضع الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع، ما سيجبرها على اتخاذ قرارات مروعة، ما بين استمرار بتقديم خدماتها، أو احترام المعايير التي ينبغي الالتزام بها".

وأضافت البعثة "نذكر السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع بأن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل دون الموظفات".

ومنذ العام 2021 أحكمت "طالبان" القيود على النساء، عبر منعهن من الدراسة، والعمل في المكاتب الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ومع ذلك، تقول طالبان إنها تحترم حقوق المرأة وفقا لتفسيرها الصارم لأحكام الشريعة الإسلامية.

وكانت طالبان استولت على السلطة في أغسطس 2021 وسط رحيل فوضوي للقوات الأمريكية وقوات الناتو بعد قضاء 20 عاما في أفغانستان، وأعادت تدريجيا فرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، على غرار ما فعلت خلال حكمها السابق من عام 1996 إلى عام 2001، رغم الوعود التي أطلقتها بمواقف أكثر اعتدالا.

المصدر: وكالات