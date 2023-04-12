إيلون ماسك يتهم صحفي BBC بالكذب

اتهم رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك صحفيا في هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالكذب خلال مقابلة أجراها الصحفي معه.

BREAKING: @ElonMusk shut down this pro-censorship BBC reporter and left him scrambling on how to justify his own questions on misinformation and the supposed rise in hate speech.



Listen till the end. pic.twitter.com/J7L6eKtKJK — TexasLindsay™ (@TexasLindsay_) April 12, 2023

وكانت BBC قد طلبت من إيلون ماسك إزالة علامة وضعها موقع "تويتر" على الصفحة الرسمية لهيئة الإذاعة البريطانية بوصفها "ممولة من الدولة" ورفض.

اليوم، أجاب إيلون ماسك بحدة على الأسئلة الاستفزازية للهيئة، وعندما لم يتمكن الصحفي من إعطاء مثال عن "محتوى كراهية" لم تتم إزالته من الموقع، رد ماسك: "إذن فقد كذبت لتوك".

وعندما سئل ماسك حول ما الذي يفضله "التضليل أم حرية التعبير"، سأله ماسك بدوره: "من يحدد ما هو التضليل؟ BBC؟ ألم يسبق لك الإبلاغ عن معلومات مضللة؟".

وتابع: "بلى، لم تبلغ عن الآثار الجانبية للقاحات (ضد كوفيد-19) لأنك تعرضت لضغوط من الحكومة البريطانية، أليس كذلك؟".

المصدر: RT