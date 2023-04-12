 
مباشر

مرشح للرئاسة التركية: العلاقات مع روسيا ستكون قوية إذا وصلت إلى السلطة

أخبار العالم

مرشح للرئاسة التركية: العلاقات مع روسيا ستكون قوية إذا وصلت إلى السلطة
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3wi

قال المرشح للرئاسة التركية محرم إنجه، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إنه يعتزم بناء علاقات قوية وقائمة على الثقة بين تركيا وروسيا الاتحادية، إذا فاز في الانتخابات ووصل إلى السلطة.

وأضاف المرشح: "نريد علاقات جيدة مع روسيا، التي تعتبر من أهم جيراننا".

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من تجارة تركيا الخارجية، يتركز مع روسيا، وهناك روابط قوية بين الدولتين في مجالات السياحة وموارد الطاقة.

مرشح للرئاسة التركية: العلاقات مع روسيا ستكون قوية إذا وصلت إلى السلطة

وقال إنجه: "نود إقامة علاقات أقوى وأفضل وأكثر ثقة مع روسيا، بحيث لا تقتصر على الاتصالات بين الحكومات".

وإنجه هو سياسي تركي ولد عام 1964، وشغل مناصب نيابية وحزبية عديدة عن حزب الشعب الجمهوري وترشح عنه في انتخابات الرئاسة 2018 وحصل حينها على أكثر من 30% من أصوات الناخبين.

إقرأ المزيد
استطلاع يظهر نسبة الأتراك الواثقين بفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية؟
استطلاع يظهر نسبة الأتراك الواثقين بفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية؟

انشق إنجه عن حزب الشعب الجمهوري عام 2021 وأسس حزبا جديدا اسمه حزب Memleket، وترأسه، وطرح مشروعا بديلا عن الحكومة والمعارضة التقليدية في آن واحد. ترشح للانتخابات الرئاسية التركية المقررة في مايو عام 2023.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا