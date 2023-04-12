مرشح للرئاسة التركية: العلاقات مع روسيا ستكون قوية إذا وصلت إلى السلطة

قال المرشح للرئاسة التركية محرم إنجه، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إنه يعتزم بناء علاقات قوية وقائمة على الثقة بين تركيا وروسيا الاتحادية، إذا فاز في الانتخابات ووصل إلى السلطة.

وأضاف المرشح: "نريد علاقات جيدة مع روسيا، التي تعتبر من أهم جيراننا".

وأشار إلى أن جزءا كبيرا من تجارة تركيا الخارجية، يتركز مع روسيا، وهناك روابط قوية بين الدولتين في مجالات السياحة وموارد الطاقة.

وقال إنجه: "نود إقامة علاقات أقوى وأفضل وأكثر ثقة مع روسيا، بحيث لا تقتصر على الاتصالات بين الحكومات".

وإنجه هو سياسي تركي ولد عام 1964، وشغل مناصب نيابية وحزبية عديدة عن حزب الشعب الجمهوري وترشح عنه في انتخابات الرئاسة 2018 وحصل حينها على أكثر من 30% من أصوات الناخبين.

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انشق إنجه عن حزب الشعب الجمهوري عام 2021 وأسس حزبا جديدا اسمه حزب Memleket، وترأسه، وطرح مشروعا بديلا عن الحكومة والمعارضة التقليدية في آن واحد. ترشح للانتخابات الرئاسية التركية المقررة في مايو عام 2023.

المصدر: نوفوستي