تحدثت إحدى سكان مدينة أرتيموفسك طلبت عدم ذكر اسمها أن الجيش الأوكراني قام في الصيف الماضي بنقل أسلحة في مركبات تحمل شعارات الصليب الأحمر.

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وقالت في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الصيف، عندما تم إيصال الخبز إلينا، ذهبنا باستمرار إلى شارع مجاور كان فيه تمركز للقوات الأوكرانية. وما أثار غضبي دائما هو انتهاك كامل للقانون الدولي الإنساني. يمكن للطاقم الطبي استخدام شعارات الصليب الأحمر بإذن فقط، والعسكريون الأوكرانيون استخدموها أيضا بلا أساس، لنقل أسلحة، جاءوا وقاموا بتفريغها".

وأضافت أنها كانت تخشى الإدلاء بملاحظة للجنود رغم أن هذه التصرفات كانت شائنة. ودققت أن نقل الأسلحة كان يتم على متن عربات طبية عسكرية ومركبات مدنية عليها شعارات الصليب الأحمر. وتابعت: "جاءت مركبات بيضاء تابعة للصليب الأحمر ومركبات عسكرية عليها شعارات الصليب الأحمر. أفرغوا أسلحة وطعاما وكل ما كانوا يحتاجون إليه".

المصدر: نوفوستي