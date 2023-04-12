ترامب معلقا على من فجر "السيل الشمالي": لا أريد إحراج أمريكا

رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحديد الجهة المسؤولة عن تخريب خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، ولكنه أكد أن روسيا ليست هي من قامت بذلك.

وقال ترامب الثلاثاء خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية ردا على سؤال عمن خرب خط الأنابيب: "لا أريد أن يقع بلدنا في ورطة، لذا لن أجيب على هذا السؤال. ولكن يمكنني أن أقول لكم إن الروس لم يقوموا بذلك".

وتعرضت خطوط الأنابيب الروسية "التيار الشمالي" و"التيار الشمالي 2" التي توصل الغاز من روسيا إلى ألمانيا، لتفجيرات في سبتمبر 2022.

وفي فبراير الماضي، قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر، سيمور هيرش، إن التفجيرات دبرتها الولايات المتحدة بدعم من النرويج. ونفت الولايات المتحدة أي تورط في الحادث.

المصدر: "فوكس نيوز"