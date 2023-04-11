رئيس الوزراء البولندي: كامالا هاريس تعهدت بنشر قوات إضافية في بولندا

صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تعهدت بنشر آلاف القوات الإضافية في بولندا.

وقال للصحفيين عقب إجتماعه مع هاريس: "تحدثنا كثيرا عن وجود القوات الأمريكية في بولندا، وتحدثت هاريس عن تعزيز الوجود الدائم في بولندا".

وأضاف: "إنني مسرور جدا لأن نائبة الرئيس لم تتعهد فقط عن عدة ألاف جندي إضافي، وإنما أيضا عن بناء قاعدة ومخازن للمعدات والأسلحة الأمريكية".

وأشار إلى أنه يتم تهيئة الظروف في بولندا، لنقل الجنود الأمريكيين من مناطق أخرى في أوروبا قائلا: "يمكن نقل الجنود بسرعة من القواعد الأمريكية، الولايات المتحدة لديها بالفعل أكثر من 100000 جندي في أوروبا جاهزة، وبولندا لديها أكثر من 10000، لكن الشيء الرئيسي اليوم هو المعدات".

وقال الرئيس البولندي، أندريه دودا، في فبراير، إن عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في بولندا، يبلغ قرابة 10 آلاف فرد، وفي نهاية عام 2020 ورد أن 5000 جندي أمريكي يتمركزون في بولندا.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي