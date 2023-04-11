مقتل 5 جنود بكمين نصبه مسلحون شمالي النيجر

أعلن جيش النيجر مقتل خمسة جنود وإصابة آخرين بجروح في كمين نصبه مسلحون لقافلة عسكرية شمال البلاد.

وأشار رئيس أركان جيش النيجر، عبده صديقو عيسى، في بيان إنه "لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الأحد الذي وقع في منطقة أغاديز على الطريق المؤدي إلى بلدة أرليت".

وأضاف أن القافلة العسكرية، التي تضمنت أربع سيارات من طراز تويوتا، كانت تغادر موقعا لتعدين الذهب عندما تعرضت للهجوم.

وبحسب السكان المحليين، تتردد جماعات مسلحة وأشخاص راغبون في سرقة الذهب، على المنطقة.

وأضاف رئيس أركان جيش النيجر، إنه تم إجلاء ثلاثة من الجرحى إلى العاصمة نيامي، وتم إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

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المصدر: أ ب