البيت الأبيض: منح الصحفي المعتقل في روسيا صفة "الموقوف" لا يطلق المفاوضات عن مبادلته

أعلن البيت الأبيض أن منح الصحفي الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، المعتقل في روسيا بتهمة التجسس صفة "الموقوف"، لا يعني إلغاق عملية التفاوض مع موسكو على مبادلته.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، أن "منحه صفة المحتجز بصورة غير شرعية لا يطلق عملية التواصل مع روسيا عن إطلاق سراحه".

وأضاف: "نحن في مرحلة أولية من العملية ولا أود الحديث عن الاتصالات في هذا الصدد أو بشأن الإفراج عن بول ويلان".

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يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن يوم الاثنين عن منح مراسل "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش صفة "المحتجز بصورة غير شرعية"، ما يتيح للوزارة إمكانيات إضافية لبذل الجهود من أجل تحريره.

وتجدر الإشارة إلى أن غيرشكوفيتش اعتقل في روسيا بتهمة التجسس يوم 30 مارس الماضي. وقالت السلطات الروسية إن نشاطه "لا علاقة له بالصحافة".

المصدر: نوفوستي