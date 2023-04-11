إطلاق للنار في واشنطن وأنباء عن سقوط ضحايا

أعلنت الشرطة الأمريكية عن إطلاق للنار في واشنطن، وتحدث شهود عيان، عن سقوط ضحايا.

وقال الشرطة في بيانها على "تويتر": "التحقيق جار في حادث إطلاق للنار في الجزء الشرقي من العاصمة. يُطلب من المواطنين عدم اتخاذ أي إجراء بأنفسهم، والاتصال برقم 911".

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ولم تنشر الشرطة تفاصيل عن الحادث وعدد الضحايا، ولكن وفقا لمعلومات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقع الحادث في مكتب دفن الموتى Stewart Funeral Home، وأصيب 4 أشخاص على الأقل. وتم إغلاق الشوارع المجاورة.

وأبلغت الشرطة أيضا عن إطلاق للنار على بعد بضعة مبان من الحادث. ويجري البحث عن سيارة خضراء فرت من مكان الحادث، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه الحوادث مرتبطة.

المصدر: نوفوستي