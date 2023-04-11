صحيفة تحصي كم تنفق بيربوك على المكياج والتجميل

أفادت صحيفة "Exxpress" نقلا عن جمعية دافعي الضرائب الألمانية بأن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنفق أكثر من مئة ألف يورو على خدمات التجميل العام الماضي.

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وكتبت الصحيفة: "يتصدر "الخضر" في الإنفاق على المظهر. فمثلا أنفقت وزارة الخارجية برئاسة أنالينا بيربوك 137 ألف يورو على المكياج".

وأشارت إلى أن إنفاق الحكومة الألمانية ازداد بنسبة 80% على الأقل خلال العام الماضي.

وأوضحت: "تنفق حكومة شولتس مبالغ كبيرة من عائدات الضرائب على المظهر. وتجاوزت تكلفة المصورين وحدهم في العام الماضي 1,2 مليون يورو.

وتواجه أنالينا بيربوك انتقادات متزايدة من جانب المجتمع الألماني. وعادة يعود سبب هذه الانتقادات إلى التصريحات المتناقضة للوزيرة. فمثلا قالت في مؤتمر ميونيخ للأمن إنها تثق بأن موسكو ستجعل العالم سعيدا إذا غيرت سياستها بنسبة "360 درجة". وفي يناير الماضي أعلنت في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن البلدان الأوروبية "تخوض حربا ضد روسيا". وقالت فيما بعد إن تصريحها كان خاطئا.

المصدر: نوفوستي