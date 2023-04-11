رئيس مجلس الدوما الروسي يوجه النواب باستدعاء السفيرة الأمريكية لمساءلتها

أفادت وكالة "تاس"، بأن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، طلب من النواب في المجلس، دعوة السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي إلى زيارة المجلس.

واتخذ فولودين هذه الخطوة، بسبب عدم وجود أي رد من جانب نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند على دعوة وجهتها لها لجنة شؤون المختبرات البيولوجية.

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وقال فولودين: "هذا عدم احترام للبرلمان. هذه الدولة التي تروج لمعايير الديمقراطية، ليس فقط تنتهكها بنفسها فحسب، بل تفعل كل شيء أيضا لضمان عدم وجودها. قوموا بدعوة سفيرة الولايات المتحدة ولترد على السؤال حول عدم حضور نولاند إلى هنا، لتقم بالرد أمام اللجنة وأمام ممثلي الشعب. يقولون شيئا ويفعلون شيء آخر".

في مارس 2022، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصولها على وثائق حول "تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أراضي أوكرانيا". بلغت الميزانية التقديرية للمشروع 31.8 مليون دولار أمريكي.

وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت: "نعتقد أن الولايات المتحدة كانت تنتج مكونات أسلحة بيولوجية على أراضي أوكرانيا".

في 22 مارس، تبنى مجلس الدوما قرارا بإجراء تحقيق برلماني حول الموضوع وتشكيل لجنة برلمانية للقيام بذلك.

المصدر: rbc