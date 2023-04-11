الجنرال كيريلوف: الأمريكيون أنتجوا مكونات أسلحة بيولوجية في دونباس

قال الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية الروسية إن تحليل أماكن المنشآت البيولوجية الأمريكية في دونباس يثبت أنها كانت تنتج مكونات أسلحة بيولوجية.

وذكر الجنرال، في اجتماع لمجلس الدوما اليوم الثلاثاء، أن العمل الذي تم تنفيذه في مواقع المنشآت البيولوجية الأمريكية في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وفي مقاطعة خيرسون، وكذلك الاستفسار من السكان المحليين، يثبت بشكل قطاع أن الأمريكيين كانوا ينتجون مكونات أسلحة بيولوجية قرب حدود روسيا.

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وأكد الجنرال أن وزارة الدفاع الروسية قامت، خلال العملية الخاصة، بتحليل أكثر من 2000 وثيقة مختلفة، تؤكد تنفيذ المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية على أراضي أوكرانيا.

ووفقا له تم نتيجة لذلك، تحديد أسماء الموظفين المسؤولين الذين شاركوا في تنظيم البحوث البيولوجية العسكرية في الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وشدد كيريلوف، على أن الجانب الأمريكي لم يكذب قط أي حقائق ووقائع نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي