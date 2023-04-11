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مفوضة حقوق الإنسان الروسية: انسحبنا من الشبكة الأوروبية للتحالف العالمي للحقوقيين

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مفوضة حقوق الإنسان الروسية: انسحبنا من الشبكة الأوروبية للتحالف العالمي للحقوقيين
Sputnik
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا
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أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا عن خروجها من الشبكة الأوروبية للتحالف العالمي للمؤسسات الحقوقية الوطنية بسبب تسييس المنظمة.

وكتبت موسكالكوفا في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "أعلنت رسميا أثناء الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة عن خروجي من الشبكة الأوروبية للتحالف العالمي للمؤسسات الحقوقية الوطنية".

وأضافت أن سبب قرارها يعود إلى الاعتماد الواضح لأعضاء قيادة الشبكة الأوروبية هذه على الوضع السياسي في "الغرب الجماعي".

وأوضحت: "عندما انتقلت الروسوفوبيا إلى مجال حقوق الإنسان، أصبحت عملية انسحابنا من هذه المنظمة لا رجوع فيها".

وقالت موسكالكوفا في مارس الماضي إن الشبكة اقترحت طرد مفوضة حقوق الإنسان الروسية من صفوفها بسبب العقوبات الأوروبية وحمايتها لحقوق سكان دونباس. ووصفت موسكالكوفا هذا الاقتراح بأنه غير عادل وغير متفق مع ميثاق المنظمة.

المصدر: تاس

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