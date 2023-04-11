 
مباشر

الدنمارك: لن نسلم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا من جانب واحد

أخبار العالم

الدنمارك: لن نسلم مقاتلات
Gettyimages.ru
مقاتلة من طراز "أف-16"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3qa

صرح القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بوولسن بأن بلاده لن توافق على نقل مقاتلات من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا إلا بالتعاون مع الدول أخرى.

إقرأ المزيد
نائبة أمريكية تدعو إدارة بايدن لتزويد كييف بالمقاتلات
نائبة أمريكية تدعو إدارة بايدن لتزويد كييف بالمقاتلات

وقال بوولسين لقناة "TV 2"، اليوم الثلاثاء: "لن نفعل ذلك إلا بالتعاون مع الدول الأخرى. وسنبحث هذا الموضوع أيضا مع الأمريكيين. وبحسب تقييماتي سنتمكن من الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن في المستقبل القريب"، مدققا أنه يجب أن يتم ذلك قبل بداية عطلات الصيف.

وتدل نتائج اسطلاع للرأي العام أجراه معهد "Voxmeter" الاجتماعي بطلب من وكالة "Ritzaus Bureau" على أن 40% من سكان الدنمارك يؤيدون نقل المقاتلات الدنماريكة بشرط أنه يتم ذلك بالتعاون مع الدول الأخرى. وعارضه 34% من الذين شملهم الاستطلاع، بينما لم يتمكن 25% من الإجابة عن هذا السؤال.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا