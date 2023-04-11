وكالة أممية تحقق في سرقة مساعدات غذائية إنسانية في إثيوبيا

فتح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحقيقا في سرقة مساعدات غذائية من العمليات الإنسانية في إثيوبيا، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" اليوم الثلاثاء.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا، كلود جيبيدار، في رسالة قالت الوكالة إنها حصلت عليها، إن "البرنامج يشعر بقلق بالغ بشأن بيع المواد الغذائية على نطاق واسع في بعض الأسواق، وهو ما لا يشكل خطرا على سمعة البرنامج فحسب، بل يهدد في الوقت ذاته قدرتنا على حشد المزيد من الموارد من أجل المحتاجين".

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وأكد "ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للحد من اختلاس وسرقة المساعدات الإنسانية في البلاد".

وذكرت الوكالة أن الرسالة مؤرخة في 5 أبريل وموجهة إلى شركاء برنامج الأغذية العالمي في إثيوبيا، حيث أدى الجفاف والصراع الداخلي إلى اعتماد 20 مليون شخص من سكان البلاد البالغ عددهم 120 مليون نسمة على المساعدات.

وطالب جيبيدار المنظمات الشريكة بالإبلاغ عن "أي معلومات أو حالات تتعلق بإساءة استخدام الطعام أو اختلاس أو بيعه أو لفت انتباهكم إليها موظفوكم أو المستفيدون من البرنامج أو السلطات المحلية."

لم تتضمن الرسالة أي حالات محددة، لكن اثنين من عمال الإغاثة أكدا لـ"أسوشيتد برس" أن المساعدات المسروقة تضمنت ما يكفي من الطعام لمائة ألف شخص، وأشارا إلى أن الاختلاس اكتشف مؤخرا في مستودع ببلدة شيرارو، التي تضررت بشدة من الصراع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"