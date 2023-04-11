 
مباشر

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من استخدام محطات شحن الهواتف العامة

أخبار العالم

مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من استخدام محطات شحن الهواتف العامة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3q4

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المستهلكين من استخدام محطات الشحن العامة لشحن هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، بسبب إمكانية تعرض أجهزتهم إلى الاختراق من قبل "هاكرز".

وجاء في تغريدة من مكتب دنفر الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق.. اكتشف المتسللون طرقا لاستخدام منافذ الـUSB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة. احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدم مقبسا كهربائيا بدلا من ذلك".

وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي إرشادات مماثلة على موقعه على الإنترنت لتجنب أجهزة الشحن العامة، دون الإشارة إلى أي حالات حديثة لحدوث حالات اختراق.

المصدر: nbc news

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا