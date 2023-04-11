مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من استخدام محطات شحن الهواتف العامة

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي المستهلكين من استخدام محطات الشحن العامة لشحن هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، بسبب إمكانية تعرض أجهزتهم إلى الاختراق من قبل "هاكرز".

وجاء في تغريدة من مكتب دنفر الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي: "تجنب استخدام محطات الشحن المجانية في المطارات أو الفنادق أو مراكز التسوق.. اكتشف المتسللون طرقا لاستخدام منافذ الـUSB العامة لإدخال البرامج الضارة وبرامج المراقبة على الأجهزة. احمل الشاحن الخاص بك وسلك USB واستخدم مقبسا كهربائيا بدلا من ذلك".

وقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي إرشادات مماثلة على موقعه على الإنترنت لتجنب أجهزة الشحن العامة، دون الإشارة إلى أي حالات حديثة لحدوث حالات اختراق.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023

المصدر: nbc news